Magdi Allam presenta il libro “Il Corano senza veli”

Presso il Kursaal Margherita si terrà la presentazione del libro “Il Corano senza veli” alla presenza di Magdi Cristiano Allam, giornalista, scrittore e già europarlamentare.

L’incontro dibattito è organizzato dal gruppo Amovarazze e dalla sezione locale dell’associazione Politica per Passione in collaborazione con il consigliere comunale Gianantonio Cerruti, l’onorevole Oreste Rossi, Luana Bezzi (FdI Varazze) e verterà su alcuni temi dell’Islam come religione in contrasto con i valori della nostra civiltà, discussi in assoluta libertà e onestà intellettuale da un uomo coraggioso quale Allam, nato musulmano e convertitosi recentemente al Cristianesimo.