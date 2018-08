Fiat 500 e turismo: un connubio molto apprezzato non solo nel periodo della Dolce Vita ma anche ai nostri giorni. Seppur con le inevitabili differenze dovute al passare dei decenni – la piccola utilitaria è ancora l’amatissima auto del divertimento per tante persone, che si ritrovano in occasione dei raduni per fare amicizia e scoprire luoghi nuovi, spesso non accessibili se non in occasioni speciali. In quest’accezione vengono organizzate in tutto il Paese le più belle manifestazioni del Fiat 500 Club Italia, la prossima delle quali il 2 di settembre ad Albenga.

L’evento “Made in Italy sotto le torri” giunge alla sua quarta edizione. Il programma prevede l’apertura delle iscrizioni presso “La Bella Epoque Caffè” nel centro storico, dove è prevista la colazione. A seguire i partecipanti potranno scoprire il centro storico medioevale di Albenga ed i suoi affascinanti musei.

Alle 11 i partecipanti saliranno in auto per un tragitto panoramico che li porterà a Cenesi, Arnasco, Vendone, Onzo e Costa Bacelega. Al loro arrivo a Vendone potranno degustare le prelibatezze del Frantoio “Fratelli Bronda” e successivamente partecipare alla simpatica iniziativa culturale #Onzoscatta, organizzata dalla Fondazione TribaleGlobale, dal Comune di Onzo e da Polyphoto spa. Il pranzo si terrà presso l’Agriturismo “La Fattoria” di Costa Bacelega.

“Made in Italy sotto le torri” – 4° Raduno è organizzato dal Coordinamento Riviera delle Palme del Fiat 500 Club Italia.