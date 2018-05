“Luigi è stanco” – La Resistenza secondo Gian Piero Alloisio

Gian Piero Alloisio presenta lo spettacolo “Luigi è stanco”, il suo particolare e diretto contributo storico musicale per raccontare, con l’ausilio della musica e delle testimonianze video dei partigiani Pasquale “Ivan” Cinefra e Giuseppe Merlo, alcune vicende della Resistenza che lui e la sua famiglia hanno vissuto in prima persona. Oltre a monologhi e video anche alcune delle sue canzoni ma anche quelle di Bindi, Brel, Gaber, Guccini.

Ad inizio spettacolo il partigiano Carlo Griffo donerà un suo quadro alla sezione ANPI di Noli.

Gian Piero Alloisio è un cantautore poliedrico e imprevedibile: autore di canzoni (Francesco Guccini, Gaber-Jannacci, Gianni Morandi), autore e interprete di Teatro Canzone (Assemblea Musicale Teatrale, Teatro Stabile di Genova, Teatro della Tosse), fondatore di eventi teatrali e musicali per compagnie di centinaia di artisti, scopritore di talenti autorali (Federica Abbate, Emanuele Dabbono, Willie Peyote), scrittore (recentemente è uscito il suo libro “Il mio amico Giorgio Gaber”).

L’attualissimo CD + DVD “Resistenza Pop” è sia un prodotto artistico che uno strumento didattico. Dedicato alle Liberazioni di ieri e di oggi può destare l’interesse di chi segue la canzone d’autore o il pop ma anche servire agli insegnanti per spiegare in modo non retorico il Giorno della Memoria o la lotta di Liberazione, come vuole fare lo spettacolo “Luigi è stanco”.