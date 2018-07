“Luglio col bene che ti voglio” e i Los Locos

A farci ancora sognare come un tempo è il Ristorante El Galeon, in largo Beniscelli 7, a due passi dal mare, che nell’area dinner show, posizionata nella romantica piazzetta, tutte le sere propone suggestive cene musicali estive con lo spettacolare duo live formato da Renzo dei Delfini e Consuelo.

Non mancano però i colpi di scena del mitico Jano (storico proprietario nonché grande organizzatore) che per mercoledì 11 sarà pronto a stupire con i Los Locos, duo italiano di musica latinoamericana composto da Roberto Boribello, detto Borillo, e Paolo Franchetto, formatosi in provincia di Vicenza.

I Los Locos sono interpreti e produttori di noti brani di genere pop latino come EL MENAITO, MACARENA, MUEVE, LA COLITA e LA VUELTA e di album di successo come EL TIC TIC TAC, SALTA, LA MAMBA, oltre alla canzone originale in lingua italiana AI AI AI, scritta da Boribello, Franchetto e Sergio Migliorati, sigla delle prime stagioni della nota fiction di Rai 1 “Un medico in famiglia”.

Giovedì 19 luglio secondo speciale appuntamento con il grande cantante Michele, noto al grande pubblico per la sua partecipazione nel 1963 al Cantagiro con la canzone “Se mi vuoi lasciare”, sicuramente il brano più noto del cantante.