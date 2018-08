Luci in Basilica a Finalborgo

Finale Ligure. Evento artistico culturale che, eccezionalmente per una sera, trasforma la Basilica di San Biagio a Finalborgo in un grande museo d’arte, complice la scenografico impianto architettonico interno, le ricche decorazioni e le suggestive cappelle.

In particolare su queste ultime e sugli oggetti di pregio delle arti figurative si accendono le luci, abilmente distribuite, per narrare la storia non solo della devozione, ma artistica, sociale e politica che ha coinvolto direttamente od indirettamente il principale luogo di culto del Borgo, dal XVI° secolo alla prima decade del XX°.

Nel corso della visita, con inizio alle 21:30, la voce narrante inquadra l’opera d’arte eseguita per ravvivare il sentimento di fede e di pietà religiosa nonché il contesto della sua realizzazione con particolare approfondimento sugli autori.

In tal modo le architetture delle cappelle, le decorazioni, i preziosi altari, le ancone, i polittici, le tele, le pale di altare; l’organo con la maestosa orchestra e la pregiata cassa intarsiata; gli affreschi della cupola; le decorazioni del transetto e delle paraste corinzie dei pilastri; gli affreschi delle volte; l’originale pulpito, la graziosa balaustra, le statue delle Madonne “vestite”, diventano parte di un unico racconto (un “storytelling” sui generis).

Un nuovo modo di “lettura” dell’affascinate storia di Finalborgo.