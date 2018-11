Luca Molinari aka Mangaka96 incontra i lettori

Dopo aver contagiato il web con la sua passione per il Sol Levante (160mila follower su YouTube) Luca Molinaro aka Mangaka96 e il bravissimo Giorgio Battista pubblicano per la casa editrice Shockdom “Death Shield”, un manga interamente made in Italy. Luca Molinari sarà da Comics Corner in via Verzellino 33R domenica 11 novembre dalle ore 15:30 per incontrare i suoi lettori e raccontare il cuore che batte dentro “Death Shield”.

Un volume piccolo che potrebbe passare inosservato. Questa prima opera del duo Molinaro – Battista, si contraddistingue per il carattere. Ci si aspetterebbe una sceneggiatura leggera invece Molinaro/mangaka96, riesce a regalarci un’ambientazione dark che travolge. I personaggi sono ben definiti, immedesimarsi con Kris – il protagonista- viene naturale, la serie comincia con un insolito evento che lo coinvolge, sconvolgendogli la vita.

L’autore ha voluto descrivere nei minimi dettagli le emozioni ed i pensieri di Kris il quale analizza con minuzia tutto ciò che lo circonda: tra lettore e protagonista si crea così una forte empatia tale da farci ridere o piangere assieme a lui. Il tratto di Battista si presta benissimo a questa storia, avendo lui studiato in Giappone, è chiaro fin da subito che si trovi a suo agio con lo stile narrativo di Molinaro, mai una caduta di stile, i tratti sicuri, l’uso impeccabile dei retini, rendono ancora più unico questo volume.

L’editore Shockdom ha voluto regalare al suo pubblico un volume che potrebbe tranquillamente essere scambiato per un titolo arrivato direttamente dal Sol Levante, la lettura “al contrario”, il formato, la cura nell’impaginazione, rendono il primo volume del duo Molinaro/Battista, prezioso.