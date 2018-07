Loti e ninfee in fiore ai Giardini di Villa della Pergola

Gli agapanti in piena fioritura, i loti – piante che vivono infatti nelle zone stagnanti, con le radici ben salde ed ancorate alla paludi, eppure, nonostante questo, riescono a mantenersi pulite, facendo sbocciare fiori bellissimi – e le ninfee – piante acquatiche galleggianti che nella mitologia greca, erano considerate il simbolo dell’amore non corrisposto, ma anche dell’amore platonico, la macchia mediterranea.

I Giardini di Villa della pergola sono al massimo dello splendore in questi giorni d’estate. La visita è imperdibile, opportunità da cogliere anche questo weekend con i tour guidati di sabato 21 e domenica 22 alle ore 9.30, 11.30, 15.00 e 17.00.

Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria al +39 0182/646130 / info@giardinidivilladellapergola.com / www.giardinidivilladellapergola.com

Il biglietto d’ingresso è acquistabile sul posto ed è comprensivo di accompagnamento guidato.

Singolo: 12 euro

Soci FAI: 10 euro

Ragazzi da 6 a 14 anni: 6 euro, gratuito per i bambini fino ai 6 anni accompagnati da un adulto.

Scolaresche (visita parco): 6 euro.

Agibilità: i Giardini sono visitabili in gran parte anche da persone disabili. Solo alcune zone non sono accessibili a causa della morfologia del terreno e per la presenza di brevi scale in pietra.

Gli animali non possono entrare.