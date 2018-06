“L’oscuro di ogni sostanza” a I Mercoledì di Pozzo Garitta

Il prossimo appuntamento de “I Mercoledì di Pozzo Garitta” sarà con il poeta e scrittore Francesco Macciò.

Francesco Macciò è nato a Torriglia e vive a Genova dove insegna Lettere e Latino in un liceo. Ha curato il volume di studi su Giorgio Caproni “Queste nostre zone montane”, introduzione di Giovanni Giudici (La Quercia Edizioni, 1995). Ha pubblicato diversi libri di poesia, tra cui “Abitare l’attesa”, prefazione di Gabriela Fantato (La Vita Felice, 2011), finalista Premio Volterra Ultima Frontiera 2012 e del Premio Internazionale Mario Luzi 2014 – 2015. Suo il romanzo d’ambiente triestino “Come dentro la notte” (Manni, 2006), firmato con lo pseudonimo di Giacomo di Witzell.

Nelle sue performance unisce la musica alla sua poesia in maniera armonica e originale, come appunto nel reading “L’oscuro di ogni sostanza”, che prende il nome dal suo ultimo libro edito da La Vita Felice e che presenterà in Pozzo Garitta.

In caso di tempo avverso l’evento si terrà all’interno del Circolo degli Artisti, in Pozzo Garitta 32.