Lorenzo Monguzzi in concerto

Doppio appuntamento in riviera per il cantautore Lorenzo Monguzzi che si esibirà il prossimo mercoledì 31 all’Osteria Mezzaluna di Alassio e giovedì 1 febbraio alle ore 21:30 nella sala concerti della Fortezza di Castelfranco di Finale Ligure. Nei due concerti Lorenzo Monguzzi sarà accompagnato da Adriano Sangineto, un’insolita formazione per dare nuove sfumature alle canzoni di questo straordinario artista.

In questo spettacolo la voce e la chitarra del musicista brianzolo vengono accompagnate dall’arpa celtica e dal clarinetto basso di Adriano Sangineto. Il risultato è una suggestiva miscela musicale che rende evidente quanto nelle composizioni di Monguzzi sia facile evocare e rendere manifesta una radice popolare.

In programma i brani tratti dal repertorio solista di Lorenzo Monguzzi e da quello dei Mercanti di Liquore, oltre a qualche omaggio ai maestri del passato.

Dal gemellaggio di queste due suggestive location è nata “Inverno d’Autore”, la nuova rassegna che sancisce l’integrazione e lo sviluppo nel periodo invernale della rassegna “Mezzaluna d’autore”, che si svolge nello storico locale alassino in riva al mare, con i nuovi appuntamenti musicali de “La Fortezza ritrovata”, che si svolgono nella splendida cornice della Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure con il sostegno della Compagnia di San Paolo.

Lo scopo è sviluppare sul territorio eventi culturali e musicali di qualità anche nei periodi di basso afflusso turistico con la possibilità di cenare in contesti esclusivi.