Lorenzo Beccati presenta “Opinioni di un altro clown”

Presentazione del libro “Opinioni di un altro clown” (Cairo Editore) di Lorenzo Beccati presso l’Auditorium “R. Baldassarre” della Biblioteca Civica “R. Deaglio”.

Spietato e tragicomico, pungente e scorretto, intenso e dissacrante, l’eroico protagonista di questo romanzo chiama per nome tutto ciò che fingiamo di non vedere di questo mondo del falso benessere. E arriva al cuore del problema con la forza di una risata liberatoria

Non è un hobby il suo, né un ripiego di quello che si annoia dopo aver provato il tango o un corso di recitazione. È un lavoro, l’unico che si è potuto inventare dopo che, a cinquantadue primavere suonate, è stato licenziato in tronco. Tommasoni Egidio, moglie e figlio sul groppone, ora si guadagna da vivere facendo il clown: una soluzione temporanea che però dura da tre anni. Da dietro il naso rosso tenuto su dall’elastico coltiva le sue idiosincrasie, osserva la sua città diventare giorno dopo giorno più cattiva, come lui del resto.

Se il giovane clown di Böll sentiva gli odori attraverso il telefono, nulla sfugge alla sensibilità di Tommasoni Egidio, affilata dalle quotidiane ordalie. Ma nella valigia che si trascina sempre appresso, insieme agli arnesi del mestiere, lui custodisce un segreto, che forse è anche una via d’uscita.

Lorenzo Beccati, autore televisivo e scrittore, collaboratore stretto di Antonio Ricci, è celebre per i suoi doppiaggi e per ricoprire la funzione di voce del Gabibbo nel programma televisivo “Striscia la notizia”. È anche la voce dei doppiaggi di Paperissima con il celebre “dobbiamo stare vicini vicini”. È autore di libri e saggi.