Loredana Garnero inaugura l’ottava edizione del “Bibliotè”

Prende il via martedì 16 ottobre alle ore 15 l’ottava edizione del “Bibliotè”, ciclo di incontri con gli scrittori proposto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Spotorno e dalla Biblioteca Civica “Camillo Sbarbaro”. Il titolo richiama la consuetudine inglese del tè pomeridiano e racchiude il proposito di promuovere la biblioteca come spazio ospitale in cui scrittore e lettori si incontrano sullo stesso piano, come luogo in cui la cultura è “alla portata” di chiunque sia desideroso di approfondire, conoscere, domandare, svagarsi… naturalmente davanti ad una tazza di tè fumante!

La rassegna si aprirà con la scrittrice Loredana Garnero che presenterà la sua raccolta di racconti “Acquaviva. Storie di Noli e di Nolesi”: un insieme di ritratti del paese limitrofo, per conoscere meglio la storia narrata dai suoi abitanti e da testimoni silenziosi quali le case, le torri, le pietre, che ci parlano di antiche civiltà; un particolare viaggio, dalla preistoria ad oggi, attraverso storie immaginate ed episodi realmente accaduti che coinvolgerà i presenti in un nuovo percorso di conoscenza.

Queste pagine vogliono raccontare il volto e le vicende storiche del Borgo di Noli, cittadina che ha ospitato l’Autrice in un momento della sua vita e le è entrata nel cuore con la sua bellezza, la sua gente accogliente e riservata insieme e con la sua storia che ha visto momenti importanti come nel Medioevo, quando fu protagonista come repubblica marinara.

L’autrice ha ascoltato per lungo tempo i racconti dei suoi abitanti, contadini, pescatori, commercianti, amministratori, ma anche la voce dei suoi monumenti, delle rovine, delle tracce lasciate dai popoli che hanno attraversato questa terra di mare. Dai ricordi ancora nitidi e genuini dei testimoni diretti e dalla storia delle strutture e degli edifici sono nati dei racconti, reali o immaginati, che catturano il lettore.

Loredana Garnero è un’insegnante in pensione dal 2012 che ha insegnato per quarant’anni Lettere nelle scuole medie a Torino.

Seguirà l’incontro di giovedì 15 novembre alle ore 15 con la scrittrice Fiorenza Pistocchi e la presentazione del romanzo a sfondo storico “Il cuore tenace della lavanda”. L’appuntamento con Fiorenza è inserito nelle Celebrazioni per il Centenario della fine della prima guerra mondiale. Chiude il primo trimestre l’incontro di giovedì 13 dicembre alle ore 15 dedicato al giallo ligure con una coppia di scrittrici, Ilaria Musetti e Laura Maggesi, che presenteranno il romanzo “Le lunghe ombre”.