“Loano non solo mare” – Gita a Monte Camulera

Proseguono le escursioni di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano con l’obiettivo di promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.

La destinazione della gita in programma giovedì 4 ottobre sarà il Monte Camulera. I partecipanti si ritroveranno alle 8:30 in piazza Valerga. Da qui si avvieranno in auto verso Toirano e poi proseguiranno lungo la Val Varatella superando Bardineto e Calizzano. Lasciata alle spalle la frazione Caragna si svolta a destra fino a raggiungere Murialdo Ponte, dove verranno lasciate le auto ed inizierà il percorso a piedi.

Dopo l’attraversamento del Bormida, l’itinerario toccherà i ruderi del vecchio castello, oltrepasserà la cappella di Santa Maria Maddalena e raggiungerà Borgata Costa. La salita continua fino alla Baracca dei Piemontesi, poi il percorso “spiana” e scende leggermente fino a raggiungere la casetta dei funghi e l’area dove nel 1944 avvenne l’eccidio di partigiani. Di qui un ripido sentiero conduce in breve alla croce di vetta.

Il ritorno seguirà un itinerario ad anello che aggira parzialmente il Camulera e si sviluppa lungo una strada sterrata immersa in fitti boschi. La sterrata lascia poi il bosco, raggiunge la Borgata Azzini e scende infine al parcheggio.

L’escursione avrà una durata di circa 5 ore e seguirà un itinerario ad anello con un dislivello di 650 metri circa. La gita è proposta da Renato Garolla, coadiuvato da Mario Chiappero, Gianni Simonato e Cesare Zunino. Per la partecipazione di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa.