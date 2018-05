“Loano non solo mare” – Escursione al Passo della Mezzaluna

Sarà il Passo della Mezzaluna la destinazione della prossima escursione di “Loano non solo mare”, il programma curato dal Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano.

I partecipanti si ritroveranno in piazza Giuseppe Valerga. Da lì si dirigeranno in auto verso Albenga per poi proseguire verso Bastia e Ortovero. Prima di Pieve di Teco imboccheranno la statale verso Imperia e raggiungeranno Colle San Bartolomeo. Da qui proseguiranno verso San Bernardo di Conio e in direzione di Rezzo per il passo della Teglia. Qui lasceranno l’auto e avrà inizio la vera e propria escursione.

Il percorso a piedi inizia su una strada sterrata che porta direttamente al passo della Mezzaluna attraversando la faggeta del bosco di Rezzo, dove sarà consumato il pranzo al sacco. Dal passo si possono vedere, condizioni meteo permettendo, i monti Toraggio, Pietravecchia, Balcone di Marta, Fronté, Saccarello e molti altri picchi francesi e nostrani.

Il ritorno avverrà sullo stesso percorso dell’andata. Ritornati alle macchine, si può proseguire verso Rezzo fino a incrociare la strada che porta ad Albenga e Loano.

La gita avrà una durata di 4 ore e mezza e seguirà un itinerario ad anello con un dislivello di 500 metri circa. L’escursione è stata proposta da Guido e Marinela Savini con la collaborazione di Mario Chiappero e Beppe Peretti. Per la partecipazione di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa.