“Loano a misura di famiglia” con lo spettacolo “La Mucca Pazza”

Proseguono gli appuntamenti di “Loano a misura di famiglia”, il cartellone di spettacoli dedicati a bambini e famiglie che si inserisce nell’ambito della rassegna “Dreams Festival” promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna.

Lunedì 6 agosto alle 21.30 all’arena estiva del Giardino del Principe va in scena “La Mucca Pazza”, spettacolo interattivo cura della compagnia del Teatro Scalzo.

La Mucca Pirullo è l’unico esemplare al mondo capace di camminare con due zampe e stare in equilibrio sulle corna. A volte da solo non riesce a combinare i suoi numeri acrobatici per cui chiede l’aiuto degli spettatori piccini. E grazie a loro riesce a compiere numeri eccezionali di destrezza ed equilibrio. Ha anche una biciclettina stramba, senza manubrio, senza una ruota e senza freni che terrà tutti con il fiato sospeso.

La compare Frulla presenta i numeri della suo amico Mucca Pirullo, però a volte la Mucca fa di testa sua e combina un sacco di guai e dispetti. Ma non soltanto, ogni tanto la Mucca si intestardisce e fa i capricci! Grazie alla pazienza della Frulla e ai consigli dei piccoli spettatori, la Mucca imparerà che si può giocare senza fare capricci. Tra il susseguirsi degli avvenimenti, gli spettatori seguiranno le vicende di questa strana coppia giocherellona.