Loano a misura di famiglia con “Frulla e Pirullo”

Proseguono gli appuntamenti di “Loano a misura di famiglia”, il cartellone di spettacoli dedicati a bambini e famiglie che si inserisce nell’ambito della rassegna “Dreams Festival” promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna.

Lunedì 16 luglio alle 21.30 all’arena estiva del Giardino del Principe va in scena “Frulla e Pirullo”, spettacolo comico interattivo a cura della compagnia del Teatro Scalzo.

Frulla è una fata, ma non come nelle favole. Certo ha il vestitino azzurro, il cappello da fatina ma talvolta la bacchetta non le funziona e le magie appaiono in ritardo quando meno se l’aspetta. Insomma, è una fata pasticciona che tra una formula sbagliata e una magia non riuscita gira per il mondo distribuendo la gioia e la felicità.

Infatti la fata Frulla è innamorata dei fiori e del verde e si adopera come può per restituire alle città quella natura che il cemento lo smog e l’incuria dei cittadini hanno coperto. Ma non è facile: non solo perché il lavoro è tantissimo, ma anche perché, molto spesso ci si mette anche il diavoletto Pirullo, amante del caos e delle città di cemento, che va in giro…