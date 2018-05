“Lo sposo africano” – Il nuovo libro di Elisabetta Jankovic

Nina è italiana, anzi milanese, anzi di origine slava. Yakhouba viene dal Senegal, ha un minuscolo diamantino all’orecchio, due pozzi neri al posto degli occhi e uno sguardo che inchioda. È amore a prima vista. Passione travolgente. Lei ha una famiglia numerosa e poco convenzionale, lui è circondato da una vera e propria tribù, a Milano e in Africa. Lei progetta una vita con lui e i loro figli, lui sposa una cugina a cui è promesso dalla nascita.

Lei insegna Arte e lavora in radio, lui è un imprenditore fantasioso da un’idea al giorno. Lei pensa al possibile domani, lui ai prossimi cinque minuti. Da un lato l’Occidente, le sue regole, la sua abitudine a pianificare, dall’altro l’Africa, l’improvvisazione, la fantasia, le tradizioni ancestrali. Gli amici di Nina sono tutti diversamente scettici sulla durata della relazione, gli amici di Yakhouba non si pongono il problema.

Non mancano le emozioni forti né le delusioni e le lacrime in questa favola moderna, intensa, contrastata, piena di sorprese e colpi di scena, che si svolge nell’arco di dieci anni tra l’Italia, il Senegal e la Svizzera. Ma ogni volta che la storia d’amore sembra arrivata al capolinea, il destino sorprende e regala un’altra chance.

E non è solo una storia d’amore ma tocca tanti temi delicati: due mondi opposti e lontani che però si cercano e spesso si scontrano, il forte e difficile desiderio di maternità di Nina, la crescita che accompagna i due personaggi quasi in un romanzo di formazione.

Elisabetta Jankovic è nata e cresciuta a Milano. Insegna Storia dell’Arte al liceo. Dopo aver trasmesso per sedici anni dai microfoni di Radio Popolare ora collabora con la Radio Svizzera. Ha pubblicato diversi albi illustrati per bambini. Il suo racconto “Un regalo per Goumba”, edito da Lapis, è stato inserito nel catalogo “White Ravens” della Internationale Jugendbibliothek. Nel 2001 la sua fiaba “Le quattro stagioni” si è aggiudicata il prestigioso Premio Hans Christian Andersen di Sestri Levante. Nell’ultimo anno ha lavorato come assistente di produzione ad un documentario sulle rotte dei migranti intitolato “Wallah – Je te jure”, voluto dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. “Lo sposo africano” è il suo primo romanzo.