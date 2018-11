Lo Shiatsu come prevenzione.

Scopriamo come mantenere alta la nostra qualità di vita giocando d’anticipo. Lo Shiatsu, come terapia massaggio di prevenzione, sollecita il corpo a restare in equilibrio ed evitare le debolezze inerenti agli eventi spiacevoli della quotidianità a livello sia fisico sia emotivo e mentale.

Durante la serata scoprirai l’origine dell’antica arte giapponese, cosa significa “ascoltare con le mani”, quale relazione si instaura tra l’operatore e colui che riceve il trattamento e soprattutto come lo Shiatsu possa aiutare a combattere lo stress, le tensioni muscolari, rinforzare le aree più deboli e regolare le funzioni degli organi interni, incluso il sistema immunitario.

A cura di Claudia Alejandra Bassini