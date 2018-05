Lo scrittore Fabio Selini presenta “L’amore non basta”

Lo scrittore ed educatore Fabio Selini presenta il libro “L’amore non basta” (ETS), il percorso di una famiglia adottiva. Introduce Marco Lagasio. A cura dell’Associazione Genitori Si Diventa.

Il bambino adottato ha bisogno di capire, accettare, decidere, imparare. Con calma, con tempi che sono e saranno solo suoi. L’appartenenza è un percorso, un viaggio, non si fa da un giorno all’altro e non è mai scontata. Anche l’appartenenza in famiglia è un percorso scandito dai giorni che passano, dal crescere insieme, dall’essere assieme nei tempi della gioia e del dolore.

Questo è un libro di viaggio. A partire dal percorso emozionante di una famiglia adottiva, come tante alle prese con la straordinarietà di un viaggio fatto anni fa in Brasile per incontrare il piccolo André. Questo racconta Fabio Selini, pagina dopo pagina, raccontando le luci e le ombre, le nuvole e i raggi di sole del suo piccolo ciclone carioca.