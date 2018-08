Lo psicoanalista Massimo Recalcati presenta il libro “Contro il sacrificio”

Incontro con lo psicoanalista Massimo Recalcati e presentazione del libro “Contro il sacrificio. Al di là del fantasma sacrificale” (Raffaello Cortina) nell’ambito del festival “Parole Ubikate in mare”. Introduce Renata Barberis.

Secondo Recalcati (tra i più noti psicoanalisti in Italia e direttore dell’Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata, le cui numerose pubblicazioni sono tradotte in diverse lingue) la passione per il sacrificio è solo umana. Gli uomini non si sono limitati a sacrificare sull’altare animali offerti ai loro dei ma hanno sacrificato su quell’altare anche la loro vita. È il caso dell’uomo ipermorale, che sacrifica il suo desiderio, o del martire del terrorismo, che si immola per una causa.

In psicoanalisi questa è la Legge paradossale del Super-io: il sacrificio non è una semplice rinuncia al soddisfacimento ma una forma masochistica del soddisfacimento. La psicoanalisi si impegna invece a liberare la vita dal peso del sacrificio: la legge è fatta per l’uomo e non l’uomo per la legge.

In caso di pioggia l’incontro si svolgerà nel Museo MUDA, adiacente a piazza della Concordia