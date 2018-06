Lo chef Marco Soldati inaugura “Il Giardino de La Mandorla”

A Savona la sfida dello chef di fama internazionale Marco Soldati, che ha deciso di tornare nella sua città e realizzare il sogno – progetto “La Mandorla”. Sabato 9 giugno alle ore 18 la presentazione dell’Osteria, Doposcuola e Giardino in vico Mandorla 7/9R.

Sentiamo spesso parlare di “fuga di cervelli” perché qui in Italia, e quindi anche a Savona, le eccellenze spesso non trovano la giusta dimensione per costruire e portare avanti progetti e idee. Non è il caso di Marco Soldati, ligure di nascita e di cuore, che ha deciso di realizzare il suo sogno – progetto nella sua città. Lo chef ha alle spalle una carriera navigata, che lo ha portato a lavorare al fianco di Gualtiero Marchesi e lo ha visto protagonista di rinomate cucine e cattedre da Milano a Cortina, da Monaco di Baviera a Hon Kong, da Seul a Toronto, dalla California a Mosca.

Sabato 9 giugno verrà inaugurata l’ultima perla de “La Mandorla”, il Giardino. In questa occasione Soldati racconterà il suo progetto e la sua visione di convivialità. Non mancherà la gioia per vista e palato con due camei preparati dallo chef, uno dal sapore internazionale e uno legato alla tradizione locale.

L’Osteria “La Mandorla” nasce grazie ad un’idea: ricreare la formula enogastronomica ispirata alla tavola del passato, proposta da professionisti abili nelle tecniche di trasformazione della materia prima. La carta non è divisa classicamente in antipasti, primi e secondi. I menù ideati dallo chef propongono percorsi di carne, pesce e mercato, con libertà di scelta: ordinare piatti dello stesso percorso oppure piatti dai vari percorsi diversi.

Il primo ambiente che incontriamo entrando è dedicato all’Osteria. Parallelamente si sviluppa il Doposcuola: banchi da lavoro per le lezioni tenute dallo chef. Si parla di cucina e si mangia come una volta, grazie ad un po’ di tecnica e a mani abili. Tante le tematiche affrontate, le materie prime. Tanti i luoghi visitati con i sapori. Proseguo dell’Osteria e del Doposcuola è il Giardino: vera e propria chicca de “La Mandorla”. Un cortile esterno, racchiuso tra le tipiche case liguri del centro storico, con un secondo accesso diretto ad un’altra via del budello. Qui gli ospiti potranno dedicarsi ad apertivi, pranzi e cene con una formula particolare, dedicata al cibo servito all’aperto. Il tutto impreziosito dal bancone dedicato ai cocktail.