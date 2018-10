“Litigare fa bene!” – Seminario sul Metodo Litigare Bene di Daniele Novara 

Il 26 e 27 ottobre arriva a Savona il Metodo Litigare Bene di Daniele Novara, che si rivolge a bambini e bambine e viene utilizzato in moltissime scuole sul territorio nazionale. Uscendo dal tunnel della ricerca dei colpevoli si apre uno scenario dove i bambini possono tirare fuori il meglio di sé e diventare alleati nella loro stessa educazione.

Il metodo prevede alcune mosse strategiche da parte degli adulti. Due passi indietro e due avanti, è la formula da utilizzare per non cercare il colpevole e nemmeno fornire la soluzione del litigio (due passi indietro), ma far parlare i litiganti e favorire il raggiungimento di un accordo (due passi avanti). In questo modo si insegna a gestire i litigi da soli. Il “conflitto” è una parte importante della relazione non ha senso pretendere di escluderlo, evitarlo non serve a nulla. La conflittualità è naturale, è un dato di fatto. I litigi sono componenti naturali legati al bisogno di confronto e dialogo.

Durante il seminario attraverso attività di laboratorio autobiografiche e di attivazione, si apprenderà lo strumento del Metodo per una buona gestione del conflitto. I bambini crescono meglio se sanno gestire le loro conflittualità, i genitori vivono più̀ tranquilli se lasciano litigare i figli, comprendendo e accettando che l’amicizia è fatta anche di conflittualità e discussione, contrasto e riavvicinamento. Non serve correggere, o dare la soluzione giusta: i bambini subiscono l’intervento degli adulti, perdendo le loro naturali capacità di autoregolazione. L’applicazione del metodo maieutico triplica la percentuale di accordi spontanei e favorisce una diminuzione delle liti.