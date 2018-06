Liguritudine – Moda e Musica tra mare e monti

La suggestiva piazza Govi di Boissano farà da sfondo ad una serata di moda e musica. Sfileranno i modelli più di tendenza delle collezioni estate. Presentazione e contrappunto musicale affidati alle doti canore di Nicoletta Ghilino. Acconciature delle modelle a cura di Acconciature Rita Boissano e Impronte Loano.

L’iniziativa culturale e benefica è organizzata da Assessorato comunale al Turismo e Pro Loco in collaborazione con il Bar La Piazzetta di Gabri e i negozi di Loano Corso 54, Epta, Aswell, 3 Monelli e 103.

L’intento benefico della serata è a favore dell’ADSO Associazione Down Savona Onlus, nata nel 2003 per volontà e impegno di un gruppo di genitori che ha saputo concretizzare il progetto “Dopo di noi” con la messa a disposizione della casa in cui i ragazzi impareranno, supportati dagli educatori, a vivere in autonomia, anche in previsione del momento in cui i genitori non saranno più presenti. Lo scopo del progetto “Casa ADSO” si spinge oltre questo primario obiettivo fino all’attivazione di una rete sociale di impegni lavorativi e sportivi, nell’ottica di una crescente autodeterminazione.