“Light Dinner” – Aperitivo tra design e arredo con Rosanna Chef

Gi.Vi. Arreda è lieta di offrire un gustoso aperitivo tra design e arredo presso lo showroom in corso Vittorio Veneto 288R a Savona. Potrete sperimentare un viaggio visivo e sensoriale attraverso l’allestimento del buffet curato da CucinaWOW e gustare i cibi naturali preparati da Rosanna Chef del bistro Fuori dalle Righe e dal Bar Haiti delle Fornaci.

Gi.Vi. Arreda è il negozio di arredamenti da interni con le migliori proposte del Made in Italy. Le proposte possono soddisfare le esigenze sia dei clienti che prediligono linee squadrate e moderne sia di chi ama scelte più classiche. Le soluzioni sono ideate per realizzare bagni, cucine, camere, camerette e zone studio che si contraddistinguano per funzionalità e finezza dei materiali.