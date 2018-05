“Libertà è partecipazione” – Il 2 giugno con Fischia il Vento

L’Associazione Fischia il Vento, ispirata dall’Inno alla Resistenza scritto da Felice Cascione compie vent’anni e sceglie la nota canzone di Giorgio Gaber per celebrare questo appuntamento e altri anniversari, a cominciare dai 100 anni dalla nascita del partigiano Felice Cascione detto “U Megu”.

Gli anniversari non sono retorica ma impegno vivo sui valori costituenti per la nostra società: da qui la scelta del titolo “Libertà e partecipazione”. Rinnovati anche i linguaggi per andare oltre le orazioni tradizionali e attualizzare quei valori con performance teatrali, musica, arte.

Dalle ore 10 presso la Stele saluti delle autorità presenti. Pino Ronco anima la poesia di Gaber e Carlo Denei canta “Miele amaro”.

Dalle ore 11 in località Marmoreo inaugurazione della mostra fotografica “100 anni di Felice Cascione” a cura dell’Archivio Fragalà.

Seguiranno il pranzo organizzato dalla Croce Bianca di Garlenda, il cabaret con Carlo Denei e le chitarre di Davide e Alessandro De Muro.

La giornata è patrocinata dal Comune di Casanova Lerrone e realizzata con la collaborazione di Croce Bianca di Garlenda, Comitato San Giuliano Vellego, F.I.V.L. Parrocchia di Sant’Antonino, Pro Loco Casanova, Protezione Civile Casanova e Associazione Etra.