“Liberi di leggere a Borghetto” – Letture ad alta voce con i bambini

Accogliendo favorevolmente l’invito del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a testimoniare direttamente l’importanza della lettura ad alta voce il Comune di Borghetto Santo Spirito aderisce quest’anno, in qualità di “città che legge”, alla campagna “Libriamoci – Giornate di lettura nelle Scuole 22/27 ottobre 2018”, realizzata in stretta collaborazione con #ioleggoperché.

Il sindaco Giancarlo Canepa, la consigliera delegata alla Cultura Mariacarla Calcaterra e il consigliere delegato a Commercio e Artigianato Alessandro Sevega saranno presenti venerdì 26 ottobre a partire dalle ore 10 presso la Scuola Primaria, insieme alla Biblioteca Civica, per l’iniziativa “Liberi di leggere a Borghetto”, e svolgeranno alcune letture per e con i bambini.