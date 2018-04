Lezione sulle manovre salvavita pediatriche con la Croce Rossa Italiana

Riprende l’attività del Comitato Locale di Magliolo della Croce Rossa Italiana nell’ambito della formazione alla popolazione. Nel primo appuntamento, realizzato in collaborazione con l’associazione Insieme Val Maremola, si terrà una lezione informativa sulle manovre salvavita in età pediatrica e sul sonno sicuro.

Obiettivo dell’incontro è fornire ai partecipanti tecniche pratiche di intervento per salvare lattanti e bambini in caso di ostruzione del cavo orale, causa di morte ogni anno di decine di bambini in Italia.