Let the Music Shine

Il Comune di Spotorno e Raindogs House presentano:

Venerdì 5 gennaio ore 21:30 presso la Chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata, Via Garibaldi, Spotorno

LET MUSIC SHINE Xmas Trio

Sara Zaccarelli / Pippo Guarnera / Aldo Betto

INGRESSO LIBERO

Un progetto speciale di Sara Zaccarelli dedicato al periodo natalizio dove la musica diventa occasione di festa e incontro per appassionati

La stupenda voce di Sara Zaccarelli rappresenta la punta di diamante di questo meraviglioso trio composto dal veterano e tra i più grandi suonatori di organo hammond e piano che abbiamo in italia, Pippo Guarnera e Aldo Betto alle chitarre, musicisti importanti della scena musicale italiana forti di grande background nell’ambito della cultura musicale afroamericana.

Let Music Shine può essere considerato una sorta di viaggio ideale fra le canzoni della tradizione soul e gospel impreziosita da brani contemporanei originali.

Nel concerto possiamo trovare grandi classici della musica soul e gospel, brani di importanti artisti come Ray Charles o Ben Harper e brani originali.

Formazione:

Sara Zaccarelli – Voce

Pippo Guarnera – Piano/organo

Ado Betto – chitarre