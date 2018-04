L’ensemble Archi all’Opera alla rassegna “Fior di Concerti 2018”

Sarà un programma scoppiettante e molto vario quello presentato dagli Archi all’Opera, l’ensemble ufficiale del Teatro “Carlo Felice” di Genova, nell’ambito della rassegna “Fior di Concerti 2018”, organizzata in collaborazione con l’Assessorato a Cultura e Manifestazioni del Comune di Albenga e con l’Associazione Cameristica di Varese.

“Questi splendidi musicisti con i quali da tempo collaboro in concerti d’opera hanno scelto per noi i brani dei più grandi compositori della musica classica internazionale come Mozart, Paganini, Puccini, Rossini Verdi, Tchaikovski: è un vero onore averli per questo concerto e spero che il pubblico li gratificherà con una presenza numerosa e calda”, sottolinea la direttrice artistica della manifestazione, il soprano Anna Maria Ottazzi.

Il gruppo nasce da una stretta collaborazione tra alcuni strumentisti dell’Orchestra del Teatro “Carlo Felice”, di cui sono ambasciatori. I cinque musicisti hanno provenienze geografiche e percorsi professionali diversi e vantano collaborazioni con realtà musicali di altissimo livello e importanti formazioni da camera. L’ensemble viene regolarmente invitato presso prestigiose istituzioni concertistiche. Nel 2015 è stato nominato “ensemble residente” della Società dei Concerti de La Spezia, ha suonato per il Festival Puccini del Teatro del Giglio di Lucca con il soprano Daniela Dessì, per la Giovane Orchestra Genovese e collabora con grandi artisti del concertismo internazionale.

Pier Domenico Sommati, primo violino

Marco Ferrari, secondo violino

Giuseppe Francese, viola

Giulio Glavina, violoncello

Elio Veniali, contrabbasso