Lee Fields & The Expressions live @ Riviera Jazz & Blues Festival

Lee Fields insieme ai suoi The Expressions arriva a Finale Ligure in occasione del Riviera Jazz & Blues Festival per una data imperdibile. È difficile trovare un altro cantante attivo ai nostri giorni che abbia un background paragonabile a quello di Lee Fields: esordio discografico nel 1969, album su tredici differenti etichette e oltre 48 anni di attività nel mondo della musica. Nella sua carriera è stato in tour e ha diviso il palco con artisti come Kool & The Gang e Darrell Banks, ha collaborato con Martin Solveig e suo è il maggior numero di parti vocali nel film biografico su James Brown “Get on Up” del 2014.

Supportato da The Expressions e il loro soul lo scorso novembre Lee Fields ha pubblicato “Special Night” su Big Crown Records. L’album rispecchia la soul music che Lee Fields ha sempre fatto con la sua voce roca ma morbida ma aggiornandola e spingendola oltre i confini di ciò che è sempre stata. Il risultato è un sound inconfondibile. Nessuno definirebbe questo lavoro un ritorno al passato: contiene in sé indizi, suoni, sensazioni che potrebbero suonare familiari ma ha anche texture, temi e approcci che sfidano il genere e portano il sound verso un’altra direzione, qualcosa di decisamente Lee Fields.

Il Riviera Jazz & Blues Festival 2018, seconda edizione del festival, allieterà l’estate della riviera savonese con 6 concerti incredibili: