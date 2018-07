Le Vibrazioni al Riviera Music Festival 2018

Il loro duetto a Sanremo con Skin ha mandato in visibilio gli spettatori!!

E ora le Vibrazioni, dopo il successo della canzone Così sbagliato, in vetta alle classifiche radiofoniche, e alla pubblicazione dell’album V, Arrivano al Riviera Music Festival per una serata che promette di riportare agli antichi fasti l’Auditorium Simonetti all’interno della splendida cornice di Parco San Rocco.

Attualmente in giro per l’Italia con il loro Tour primaverile quest’estate ci saranno anche loro per farci vivere una serata di “incantevole poesia!”.

APERTURA CANCELLI E BIGLIETTERIA ORE 19:00

SERVIZIO BAR ALL’INTERNO DELL’AREA CONCERTO

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO NON STOP DALLE 19:30. Ferma stazione, p.za S.Ambrogio, Via Diaz (Hotel Milanesina) e Via G.B. Pera (zona piscina).

BIGLIETTI:

Promozione Early Ticket primi 300 venduti € 20 + 3 € prevendita. Early Ticket solo su Ticketone.it

Regular Ticket € 25 + 3,75 €

Biglietti acquistabili nel nostro Ticketpoint ufficiale:

Casa del disco Via Vittorio Veneto, 70 ALASSIO

tel. 0182640479

ATTENZIONE

Vi ricordiamo che in base alle normative di SICUREZZA sugli spettacoli e al regolamento interno del RIVIERA MUSIC FESTIVAL non potrete introdurre all’interno dell’area i seguenti oggetti:

– qualsiasi oggetto in vetro

– bevande di qualsiasi genere esclusa acqua (a cui verrà asportato tappo)

– oggetti atti a offendere

– ombrelli

– CASCHI di qualsiasi genere o dimensione

– PASSEGGINI

– sostanze stupefacenti

– zaini ingombranti

– articoli pirotecnici

– aste di bandiere

– ricordiamo che alle bottiglie in plastica verrà asportato il tappo

~~~~~~~~~~~~

La Direzione si riserva il diritto di perquisire come da normativa al momento dell’ingresso e non si assume nessuna responsabilità di custodia sul materiale lasciato all’esterno dell’area concerto.

~~~~~~~~~~~~

Evento a cura di:

Città di Alassio

Dallapartedellamusica

Ge.S.Co spa

Strobe srl

~~~~~~~~~~~~

Si ringrazia il Comune di Alassio

~~~~~~~~~~~~

Riviera Music Festival Alassio 2018 è organizzato da “DallaParteDellaMusica” Srl con il patrocinio ed il contributo del Comune di Alassio in collaborazione con Marina di Alassio Spa, Ge.S.Co ed il supporto di C.N.A.M. Alassio, Consorzio Alassio un mare di shopping, Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori, Consorzio Macramè.