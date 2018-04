“Le pietre” e “Donne, razza e classe” – Incontro del Circolo di Lettura Finalese

Nuovo incontro del Circolo di Lettura Finalese in cui si parlerà dei testi proposti nel mese di marzo.

“Le pietre” di Claudio Morandini (edizioni Exòrma) è un romanzo corale e polifonico, come una lunga serata di veglia durante la quale ognuno dice la sua. Un racconto ironico, divertito e realista, una commedia e un dramma al tempo stesso, con l’aggiunta dell’elemento fantastico. Claudio Morandini ha vinto numerosi premi e nella sua scrittura si è contraddistinto per uno stile raffinato e particolarmente versatile.

“Donne, razza e classe” di Angela Davis (edizioni Alegre) offre invece prospettive cruciali per il rinnovamento di teorie, linguaggi e obiettivi del movimento femminista in una fase storica come quella odierna, segnata da una presenza crescente di donne migranti in Italia e in Europa e da un sempre più allarmante ritorno al razzismo.

Nel testo il termine “razza” traduce l’inglese “race”, a cui Angela Davis non conferisce alcuna connotazione biologica. Il dibattito sull’utilizzo di questo termine è ancora oggi aperto. Se da una parte impiegare il concetto di razza rischia di naturalizzarlo, dall’altra rinunciarvi non è sufficiente a negare l’esistenza di un sistema di dominio razziale. Risulta problematica la sostituzione del termine razza con quello di “etnia”, che di fatto torna a naturalizzare una categoria costruita socialmente che continua ad operare implicitamente per distinzioni binarie e gerarchiche.

Angela Davis, leggendaria attivista nella lotta degli afroamericani contro il razzismo fin dagli anni ’60 e docente di storia all’Università di Santa Cruz in California, ha condotto battaglie per l’emancipazione dei neri e delle donne.