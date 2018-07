Le Orme inaugurano i grandi concerti del Dreams Festival

Lo storico gruppo de Le Orme inaugura i grandi concerti del Dreams Festival, la rassegna di grandi eventi promossa dall’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna. La celebre band di rock progressivo è reduce da due esibizioni in Giappone a maggio scorso e quest’anno festeggia il cinquantennale dell’ingresso in formazione del batterista Michi Dei Rossi e l’anno scorso hanno tagliato anche il traguardo dei 50 anni di attività.

Per l’occasione presenteranno “Le Orme’s Story”, uno show interamente firmato da Michi Dei Rossi: in oltre due ore di concerto si potranno ascoltare tutti i pezzi storici della band veneziana (si partirà dal periodo beat del ’68 con “Senti l’estate che torna” e “Irene” e si passerà da “Gioco di bimba” e “Canzone d’amore” a “Sguardo verso il cielo” a “Collage”, “Amico di ieri”, “Cemento armato” e tanti altri) e alcune delle canzoni che hanno accompagnato la nascita del fenomeno musicale che sono state Le Orme.

Tra i tanti pezzi dell’epoca Michi ne ha scelto alcuni incisi dalle band rock progressive più importanti degli ultimi 50 anni, naturalmente nelle versioni degli anni ’60/’70 (Animals, Traffic, Jimi Hendrix, PFM, Banco, New Trolls e altri ancora). Oltre alle tantissime canzoni si potranno vedere i filmati girati negli anni ’60 e ’70 con alcuni inediti (tra cui alcune riprese fatte da Le Orme durante il famoso Festival dell’Isola di Wight del 1970). Uno spettacolo antologico da sentire e vedere che terrà gli spettatori incollati alle sedie. O meglio: che li farà saltare e cantare come una volta.

La formazione attuale de Le Orme è composta da Michi Dei Rossi alla batteria, Michele Bon a tastiere, organo hammond, sinth e guitar simulator, Alessio Trapella a voce, basso, chitarra acustica e pedal bass.

Biglietti in vendita con il circuito Ticket One e in tutti i punti vendita affiliati o presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150 (019675848).