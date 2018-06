“Le Nozze” – A teatro con il laboratorio “è normale”

I ragazzi del laboratorio di teatro dello YEPP Albenga portano in scena “Le Nozze” di Anton Čechov. L’associazione, in collaborazione con Kronoteatro, ha dato inizio a gennaio al laboratorio teatrale “è normale”, rivolto a giovani fra i 14 e i 28 anni, che si concluderà con gli spettacoli di sabato 9 e domenica 10 giugno.

Il progetto mira all’integrazione di aspiranti attori amatoriali di età e background diversi che hanno trovato un punto di incontro nell’esperienza teatrale, pur essendo un terreno inesplorato prima d’ora per tutti loro. Tutto è avvenuto sotto la coordinazione e regia di Tommaso Bianco e la collaborazione tecnica di Alex Nesti, attori e cofondatori, assieme a Maurizio Sguotti di Kronoteatro, che ha sovrinteso la realizzazione dello spettacolo. Scenografia, costumi e trucco sono curati da Emanuela Borra.

In scena il risvolto grottesco di un pranzo di nozze in cui personaggi tra il mostruoso e il formale mettono in scena un gioco delle parti fatto di convenzioni, sotterfugi, piccoli scontri e falsità sociali.

L’opera nata dalla penna del drammaturgo russo Čechov e scritta più di un secolo fa risulta ancora attuale e ben si sposa con gli sforzi e, a volte, le ingenuità di chi sale sul palco per la prima volta o quasi. Anche quando la logica si fa da parte e l’assurdo prende il sopravvento il meccanismo teatrale regge perché in fondo a teatro tutto “è normale”.

Info: Tommaso Bianco 3332700491 / Francesca Moretto 3476798314