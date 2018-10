Le fotografie di Antonietta Preziuso a “Vetrine d’artista”

Da fotografa amatoriale ad artista della fotografia: questo è il percorso che Antonietta Preziuso sta facendo con grande determinazione, curiosità, acquisizione di tecniche sempre più raffinate. È partita, oltre dal suo talento, dalle lezioni di Giuliana Traverso, proseguendo al Polo della Fotografia, direttore artistico Prof. Giancarlo Pinto, a Genova con l’arricchimento d’incontri, di esposizioni affinando così il suo “fare” fotografia.

Fa ormai parte di quella stagione lunga e vitale della fotografia italiana, essendo una singolare interprete del Duemila osservando e riprendendo ogni gradazione urbanistica ed emotiva, guardando al mare, alle diversità etniche e culturali che avverte come “lievito” per aprirsi a nuovi orizzonti, linguaggi, conversazioni.

Indaga dal di dentro la natura (così il mare, chi vi lavora, chi lo sfregia, la plastica che lo annienta), la naturalità di un luogo è per Lei “documento” che va rispettato e da cui trarre un gesto artistico. Luce e colore, forme, ombre, spazzatura, tutto ci insegna a non perdere la forza e la verità di uno sguardo che il mezzo meccanico della macchina fotografica fissa, indaga, sonda, scruta, esplora grazie alla sua sensibilità per ripulire la memoria dalle sovrastrutture alla ricerca, quindi, dell’emozione vissuta in quel momento.

I suoi scatti sono stati anche esposti e molto apprezzati nella mostra “Mediterraneo” che nel 2017 è stata ospitata presso l’Istituto Italiano di Cultura a Praga, una iniziativa fortemente voluta dall’Associazione “Aiolfi” di Savona assieme al Polo della Fotografia di Genova.

Inaugurazione: 2 novembre ore 10

Curatela: Silvia Bottaro, presidente Associazione Culturale “Renzo Aiolfi”