Le ceramiche di Renza Sciutto al Circolo degli Artisti

Da sabato 23 giugno con inaugurazione alle ore 18 un nuovo importante appuntamento con la ceramica e le opere di Renza Laura Sciutto.

Renza Laura Sciutto è nata ad Acqui Terme e vive ed opera nel comune di Mombaldone in provincia di Asti. Si dedica alla lavorazione dell’argilla privilegiando l’antica tecnica di cottura “Raku” di origine giapponese. Alle sue opere generalmente associa elementi di recupero in ferro o rame che introduce durante la foggiatura o in un secondo tempo. Ha esposto principalmente nell’area ligure e piemontese, ottenendo riconoscimenti di pubblico e critica.