Le ceramiche artistiche all’asta in beneficienza al Golf Club

Nei locali del Golf Club in località Carpineto si terrà un evento di beneficenza in cui saranno messe all’asta 70 piastrelle in ceramica create da 55 artisti e ceramisti. Con le opere di ceramica artistica era stata creata l’installazione “Elatan. L’albero capovolto di un mondo al contrario per artisti sottinsù”, collocata per un mese sul lungomare Eugenio Montale nel periodo natalizio.

L’evento prenderà il via con un apericena presso il ristorante del Golf Club. Alle 21 vi sarà l’asta di beneficenza condotta, nell’insolito ruolo di battitore, da Alessandro Bergallo, autore e attore del Teatro della Tosse di Genova.

Seguiranno la presentazione del servizio fotografico e del videoclip del progetto “Di terra e d’amore. Piccoli passi di rossa ceramica” e la premiazione del concorso “Vetrine di Natale”.

La serata, presentata da Sabrina Calcagno, coinvolgerà Officina 900 e tutti gli artisti e ceramisti che hanno partecipato all’opera “Elatan”.

Il ricavato sarà interamente devoluto alla Società San Vincenzo De Paoli di Albisola per offrire sostegno alle famiglie più bisognose.

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato al Turismo del Comune di Albisola Superiore con il supporto del Lions Club Alba Docilia Albissola Marina – Albisola Superiore, che ha voluto e sostenuto fortemente quest’iniziativa.

Consigliata la prenotazione.