“Le Canzoni del ’68” di Massimo Schiavon a “MezzaLuna d’Autore”

Ecco arrivare l’ultimo appuntamento della 5ª edizione della rassegna “MezzaLuna d’Autore”. Una kermesse che ha l’intento di offrire una proposta artistica alternativa, uno spazio in cui incontrare nuovi progetti artistici e musicali, un palco su cui esibirsi a stretto contatto con le persone che frequentano la storica Osteria Mezzaluna, tanti affezionati ma anche tanti turisti, che scelgono la tipicità del locale alassino.

Mercoledì 9 maggio l’ospite dell’Osteria sarà il cantautore Massimo Schiavon con il suo concerto “Le Canzoni del ’68”, per ricordare la musica di quegli anni, da “La Canzone del Maggio” a “The time we are a changin” a “Rimmel” e tantissime altre.

L’idea della “A cena con la Musica d’Autore” nasce per stare insieme attorno ad un tavolo degustando ottimi piatti tipicamente liguri, accompagnati dalle parole e dalla musica dei progetti cantautorali. La novità di questa edizione è il gemellaggio con un’importante realtà del territorio, la Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure.