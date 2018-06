“L’autore racconta” – Incontro con Luigi Colli

Debutta la nuova rassegna letteraria “L’autore racconta” organizzata dall’Associazione Culturale Poornina nello spazio antistante la Libreria Squilibri in via Aurelia 190. Il primo incontro è con Luigi Colli.

“Una nuova rassegna nata per portare ad Andora prima di tutto gli autori che hanno conquistato noi per primi come lettori – dice Francesca Biondi, che presenterà la serata con Luca Picardo – Non ci sarà una vera e propria presentazione del libro ma sarà l’autore ad interagire con il pubblico. Il libro è un pretesto per parlare dello scrittore, delle sue passioni e di ciò che lo ispira”.

Luigi Colli scrive romanzi storici e racconti. Con Daniela Piazza editore pubblica nel 2014 “Dalle Langhe all’Etiopia – La grande avventura d’Africa di Michele e Luigi Morra”. A maggio 2016 ha pubblicato il romanzo storico e d’avventura “Liguri, il popolo indomito che osò ribellarsi a Roma”. Romanzo storico è anche “Il Mosaico – Al-Foussayfissaa”, una narrazione avvincente che ha come protagonisti principali Federico II di Svevia, Francesco d’Assisi e il sultano Al-Malik al-Kamil.

La rassegna proseguirà il 13 luglio con Ugo Moriano, Sara Rattaro (27 luglio), Erica Villa (3 agosto), Maddalena Canepa (7 settembre).