Laura Maggesi presenta il libro “Lunghe Ombre”

Laura Maggesi presenta “Lunghe Ombre” (Araba Fenice). Introduce Alessandro Dutto.

Savona, ottobre 1963. Viene ritrovato in un palazzo di corso Italia il cadavere di un’anziana signorina: Edvige De Regis. La donna, un tipo schivo e riservato che viveva da sola dopo la morte del padre, è stata uccisa da un violento colpo alla testa da una statuetta di marmo lasciata sul luogo del delitto. Non ci sono segni di effrazione e nella casa pare non mancare nulla. Perché qualcuno ha ucciso quella donna? Un tipo insignificante, con una vita sociale totalmente assente, che frequentava solo la biblioteca, la chiesa e il cimitero di Albisola, dov’è sepolto il padre.

Di questo enigma si occupa il Commissario Giacomo Bogliano: un poliziotto ormai prossimo alla pensione, un uomo disilluso, stanco e sfiduciato, che combatte anche contro un grande problema personale: l’ipocondria della moglie Alma, che soffre di ogni malattia conosciuta. A coadiuvarlo nelle indagini ci sono Lorenzo Caligari, giovane di origine siciliana ma nato a Savona e designato a prendere il suo posto, e il dottor Antonio Di Domenico, patologo ma sopratutto amico.

Le indagini scorrono a rilento e Bogliano capisce che se vuole catturare l’assassino deve innanzitutto conoscere la vittima. Si scoprono strane storie, connessioni fra varie persone, fino alla risoluzione del caso che coinvolgerà Bogliano in una decisione difficile ma che nello stesso tempo lo aiuterà ad uscire dal suo stato di apatia e amarezza. Sullo sfondo una Savona grigia, piovosa e fredda accompagna la soluzione del caso.