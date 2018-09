Ritorna la Compagnia degli Spostati con “L’arcano sentiero”, spettacolo itinerante di musica e teatro. Grazie alle idee e i testi di Francesca Pierattini e alle musiche originali di Sandro Signorile ecco che le carte dei tarocchi prendono vita e vi accompagnano in un magico percorso attraverso le superbe sale del Castello del Carretto di Millesimo.

In occasione della Festa del Libro la compagnia presenta qualcosa di sensazionale: un viaggio tra colori poesia musica e teatro, un percorso per lo spettatore ma prima di tutto un percorso per l’uomo con i suoi pregi e i suoi ostacoli, un viaggio, un attraversamento, una frontiera.

Lo spettatore, come d’altronde il lettore, si immerge nel mondo della rappresentazione e lo fa suo, ampliando ciò che percepisce con l’immaginazione. I tarocchi prendono vita e ci rivelano parti di noi nascoste o latenti.

L’evento è in collaborazione con il Comune, il Presidio del Libro e Auser Savona.