L’aperitivo concerto del Mandolinman Group apre “La Canzone di Serenella”

Dopo il debutto della nuova gestione degli storici Giardini Serenella in una frequentata e ben riuscita stagione estiva, caratterizzata da alcuni concerti e molto buon cibo, si apre la stagione invernale musicale con gli eventi de “La Canzone di Serenella”, un contenitore di musica dedicato agli artisti e ai gruppi locali che producono musica originale (o riarrangiamenti di brani di altri) e che difficilmente trovano spazi che li accolgano per esibizioni dal vivo.

Il sottotitolo “Musica e cibo d’autore” specifica quella che è la caratteristica degli eventi: un aperitivo di qualità accompagnato da musica dal vivo originale. La cucina dei Serenella preparerà piatti caldi e freddi appositamente per questi eventi, sia di mare sia di terra, accompagnati da vini bianchi e rossi selezionati.

Ogni settimana si esibiranno nella sala interna dei Serenella all’ora dell’aperitivo (18:30 – 21) cantautori e band, senza alcun limite di genere e strumentazione, anche se un’attenzione particolare è dedicata alla musica acustica e semiacustica.

La prima data è il 9 novembre con il Mandolinman Group. Con l’originale e impensata riscoperta del mandolino suonato per la prima volta in chiave moderna e virtuosa questo trio riesce a coniugare stili di musica diversi tra loro spaziando dalla disco music all’easy listening, dal country alla tarantella, dal jazz alla musica sudamericana. Paladino del mandolino moderno da alcuni anni in riviera è il genovese Bruno Cheli, che si presenterà con un trio costituito da voci, chitarra, basso acustico e percussioni.