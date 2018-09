“L’amica geniale” di Elena Ferrante con il Circolo di Lettura Finalese

Il Circolo di Lettura Finalese si è riunito e ha commentato i libri letti dai soci durante le calde vacanze estive. Si è poi passati a proporre le nuove letture per il prossimo autunno. Dopo un ampio confronto tra i soci si è deciso di proporre, per il mese di ottobre, un solo titolo, di una scrittrice misteriosa che non si è mai rivelata (o scrittore sotto mentite spoglie?): “L’amica geniale” di Elena Ferrante – Ed. E/O.

Il libro inizia seguendo le due protagoniste bambine, poi adolescenti, tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana, tra una folla di personaggi minori accompagnati lungo il loro percorso con attenta assiduità. L’autrice scava nella natura complessa dell’amicizia tra due bambine, tra due ragazzine, tra due donne, seguendo passo passo la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i buoni e i cattivi sentimenti che nutrono nei decenni un rapporto vero, robusto. Elena, figlia di un usciere, classica brava ragazza, rispettosa delle regole, studentessa modello, Lia, figlia di un calzolaio, ragazza ribelle ma geniale.

La curiosità è dovuta anche al fatto che la RAI ha deciso di tradurre il romanzo (un testo per diversi aspetti molto impegnativo) in una serie televisiva in otto puntate, già presentata a Venezia.

La prossima riunione del Circolo di Lettura è convocata lunedì 8 ottobre 2018 alle ore 21 sempre presso la sede della Consulta del Volontariato in via Pertica.