“L’acqua miracolosa” – Spettacolo de I Burattini Niemen

Prosegue “Orizzonti di scena”, il cartellone di spettacoli teatrali che si inserisce nell’ambito della rassegna Dreams Festival, promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna. Martedì 24 luglio alle 21.30 all’arena estiva del Giardino del Principe andrà in scena “L’acqua miracolosa” della compagnia de I Burattini Niemen.

Scappati di casa per cercare fortuna, Gianduja e Testafina vengono raggiunti in sogno dalla fata Alcina, che comunica loro il dramma che si sta svolgendo al castello del Re. La strega Guercia e il mago Arcibaldo Scaracatacà hanno stregato di un brutto male l’unica figlia del Re. I due amici partono alla ricerca del castello dei fantasmi, dimora dei malvagi, infestato da diavoli, scheletri e animali feroci, dove è conservata l’acqua miracolosa, unico rimedio per guarire la principessina. Riusciranno i nostri amici a combattere contro tutti e a salvare la principessina? Inoltre per guarirla bisogna addormentarla: cosa non facile, ma Gianduja ha rimedi drastici ma efficaci.

Eliseo Niemen rappresenta la più antica famiglia di burattinai piemontesi, che da oltre 150 anni porta in giro un repertorio pressoché inalterato allo scopo di far vedere ai giovani quello che era “il divertimento del Gianduja”, unico svado dei loro nonni quando avevano la loro stessa età, usando gli stessi burattini e fondali. Oggi Eliseo Niemen è considerato uno tra i migliori burattinai e maestri d’arte a livello europeo.

Prevendita su www.ticketone.it o al Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150 a Loano (tel. 019675848 o 3474293490)