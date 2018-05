Laboratorio per famiglie “Un mare di agapanti!”

I Giardini di Villa della Pergola si colorano di diverse sfumature di blu, azzurro e bianco grazie alle fioriture degli Agapanthus, i cui fiori si dispongono a formare pennellate ricche di colore simili alle onde del mare. Una collezione unica in Europa per numero e qualità che conta oggi oltre 430 varietà diverse.

Sabato 16 e domenica 17 giugno si terrà il laboratorio di giardinaggio per adulti, bambini e famiglie “Un mare di agapanti!” che abbina alla visita guidata del parco attività pratiche e manuali. Sarà un modo curioso per scoprire la storia, i metodi di coltivazione e le caratteristiche degli agapanti di Villa della Pergola.

Raziel, società agricola padovana specializzata nella produzione e commercializzazione di bulbi da fiore, porterà numerose di varietà di agapanti in fiore dalla propria collezione, che conta oltre 500 cultivar diverse. Grazie ai consigli di Pietro Minto il pubblico potrà conoscere le caratteristiche e le tecniche per coltivarle al meglio, come il metodo della divisione dei cespi per propagare le piante.

Il laboratorio si inserisce nell’ambito delle attività per famiglie, bambini e adulti legate al giardino, riproposte quest’anno con una formula rinnovata dal titolo “Un weekend in giardino. Sperimentare, ricercare, scoprire”. Un intero fine settimana da trascorrere in modo diverso, visitando il parco e partecipando alle attività realizzate dall’esperta di didattica orticola Nadia Nicoletti.

Orari: 9-10-11-14-15-16-17-18

Durata: 2 ore (1 ora di visita + 1 ora di laboratorio)

Costo laboratorio + visita guidata: € 15 adulti, € 12 soci FAI, € 5 bambini, gratuito per bambini fino ai 6 anni accompagnati da un adulto

Prenotazione obbligatoria