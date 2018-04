Laboratorio musicale per bambini “Sono io il più forte!”

“Sono io il più forte!”, laboratorio musicale interattivo per i bambini della scuola dell’infanzia, ispirato al libro di Mario Ramos, a cura di Alessandro e Salvatore de “Il Giardino Sonoro” di Progetto Città.

Un lupo si aggira trionfante nel bosco per raccogliere i consensi degli altri abitanti, Cappuccetto Rosso, Biancaneve, i Sette Nani. Tutti quanti, impauriti, non hanno scelta se non riconoscere che lui è il lupo più forte e più grande. Tutti tranne un piccolo draghetto che insegnerà al lupo il valore dell’umiltà…