Laboratorio creativo “Il gioco delle forme di vetro”

In occasione di Altare Glass Fest 2018 sabato 23 e domenica 24 giugno dalle ore 16:30 il Museo dell’Arte Vetraria Altarese organizza “Il gioco delle forme di vetro”, un laboratorio creativo per bambini e ragazzi dai 5 anni in sù. Un gioco alla ricerca degli oggetti più originali esposti nel museo per osservare e comprenderne le affascinanti forme: dai più minuti calici da liquore alla bottiglia con la biglia ai giganti da esposizione.

Un interessante viaggio tra effetti di trasparenze e imprevedibili opacità, tra vasi con la pancia e strane bottiglie dal lungo collo e alla scoperta dei magici colori del vetro: dal bianco latte al rosso rubino, dal blu cobalto al fluorescente verde uranio. Un’occasione unica per divertirsi a giocare con le forme creando una composizione di colorate silhouette che riproducono gli oggetti esposti nel museo.

Il tutto all’interno del Festival del Vetro con fornaci accese e maestri vetrai all’opera dalle ore 14 alle ore 18.

Costo: 5 €

Prenotazioni ai numeri 019584734 / 3775539880