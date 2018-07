Laboratori di recitazione teatrale con Laura Nardi

L’estate prosegue al Barone Rampante con i Laboratori di recitazione teatrale a cura di Laura Nardi (attrice di teatro, cinema, televisione, regista, Accademia di Arte Drammatica Silvio D’Amico).

Dai 5 ai 9 anni – ore 10/12

“Sono io il più bello. Sono io il più forte”. Le due allegre e umoristiiche storie dell’illustratore e scrittore di libri per l’Infanzia Mario Ramos costituiranno la base del nostro lavoro per rappresentare con divertimento emozioni come la vanità, la prepotenza, la paura e il riscatto positivo di se stessi.

6 incontri

12 ore

Costo 80 €

Prova aperta

Dai 10 ai 15 anni – ore 17.30/20.00

“Gli amici sono amici, gli affari sono a parte. Amicizia e inganno a Teatro”.

Affronteremo il tema dell’amicizia, della solidarietà, ma anche del tradimento e dell’interesse personale attraverso scene estratte dal teatro classico fino al contemporaneo.

6 incontri

12 ore

Costo 80 €

Prova aperta

I due laboratori sono articolati in tre momenti:

– esercizi ludici e sensoriali per creare e stimolare il gruppo

– esercizi creativi e improvvisazioni per sprigionare la fantasia

– lavoro sul testo

Info e iscrizioni: ‪Marcella Rembado 348/8978694‬, c.ilbaronerampante@libero.it, www.compagniabaronerampante.it