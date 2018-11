“Laboratori Creativi Cengio” – 28esima edizione

I bambini lavoreranno su molteplici attività con materiali differenti e realizzeranno oggetti unici e molto personali che saranno consegnati al termine dei laboratori alle famiglie. Tra le altre attività Gloria propone il Truccabimbi, l’estrazione di premi e il mercatino artigianale.

Tredici anni di laboratori creativi. Tredici anni di sorrisi. Piccoli bambini ora grandi hanno nelle mensole della cameretta ancora qualche lavoretto di allora. Bicchieri incisi, mollette colorate, tappi di sughero, qualche disegno colorato, bottiglie e bicchieri di plastica, tutto aveva preso nuova vita. L’idea del riciclo, recuperare materiali spesso buttati nella raccolta differenziata, ha permesso di comprendere che ogni materiale può essere ricondizionato, ripreso, riutilizzato. È importante capire che quello che si butta, non sempre è un rifiuto, ed è necessario che i bambini lo comprendano fin da piccoli.

È così: anche una passeggiata in spiaggia con i propri figli può essere fonte di conchiglie, sassolini o legnetti per realizzare oggetti unici. È un po’ come guardar le nuvole: si possono scorgere forme di animaletti che cambiano con il soffiare del vento. Ognuno vede il suo con la propria fantasia. Con il passare degli anni le nuove tecnologie hanno diffuso nelle case computer, consolle di giochi e telefoni cellulari. Purtroppo anche se la tecnologia ha contribuito a semplificare parecchie cose ha anche distolto dalla realtà i bambini e ragazzi fin da piccoli.

Dopo questa premessa è facile comprendere quanto siano importanti attività di questo genere nell’età evolutiva: creare con le proprie mani oggetti unici utilizzando colori, colla e quant’altro e farlo con i propri coetanei, crea una sinergica aggregazione.

Un Sorriso per Tutti onlus di Cengio cura la preparazione e la realizzazione dei laboratori creativi. I volontari dell’associazione partecipano periodicamente durante l’anno a corsi di aggiornamento con tematiche di artigianato artistico. Apprendono nuove tecniche da presentare ai corsi nei laboratori creativi di Cengio. I corsi sono fruibili gratuitamente da tutti i bambini e da tutte le bambine da 4 a 12 anni.