“La vita dei dettagli” – Mostra fotografica di Giada Masi

Venerdì 19 ottobre alle ore 19 presso gli spazi della Galleria Artender di Alessandro Scarpati, in passeggiata Cadorna 53 ad Alassio, con il patrocinio del Comune sarà inaugurata la mostra personale della fotografa alassina Giada Masi, i cui scatti in bianco e nero rivelano un interesse per la quotidianità più nascosta.

Il percorso, destinato a snodarsi nelle tre sezioni dello spazio espositivo, vuole mettere in risalto come si possa ritrovare il senso della vita attraverso brevi istanti racchiusi nei particolari, invitando chi guarda a una riflessione sul proprio presente. Passi di danza, sguardi intensi e gesti espressivi collocano i soggetti in una dimensione fuori dal tempo dove l’esistenza manifesta un ritmo proprio e segreto.

“La vita dei dettagli” è il titolo della personale a cura della critica d’arte Francesca Bogliolo. Le fotografie di Giada Masi rimarranno esposte sino a domenica 28 ottobre con apertura della galleria Artender da martedì a domenica e orario dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18. Durante il vernissage si esibirà alla consolle il dj alassino Alessio Faustelli, in arte Black Mamba.