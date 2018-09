La Valchiria – Ciclo “All’Opera 2018 – 2019”

Il Gruppo FAI Giovani Savona e Nuovofilmstudio presentano la nuova stagione de “All’Opera 2018 – 2019”: la Royal Opera House in diretta via satellite al cinema. Dopo il successo della scorsa edizione torna al Nuovofilmstudio la Royal Opera House di Londra: 5 straordinarie produzioni presentate in oltre 1.500 cinema di 40 paesi del mondo, un cartellone vario ed eterogeneo, trasmesso in diretta via satellite dal Covent Garden. La stagione 2018 – 2019 vedrà star dell’opera di fama mondiale tra cui Michael Fabiano, Jonas Kaufmann, Anna Netrebko e Eva-Maria Westbroek.

Introduzione a cura di Michele Buzzi, capodelegazione del FAI Savona.

dom 28 ottobre (17.30 introduzione – 18.00 inizio spettacolo)

LA VALCHIRIA

di Richard Wagner, regia di Keith Warner, dirige Antonio Pappano

Gran Bretagna 2018, 290′

Ingresso aperto a tutti 12 € – soci FAI e soci sostenitori 10 € – durante la serata sarà possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione al FAI a soli 15€ fino ai 35 anni.

Il ciclo dell’Anello del Nibelungo di Wagner è una delle composizioni più imponenti del repertorio operistico. In questa produzione di Keith Warner con un cast internazionale di eccellenti interpreti wagneriani salirà sul podio Antonio Pappano, direttore musicale della Royal Opera. L’intero ciclo è costituito da quattro opere e rappresenta un viaggio che va dalla nascita di un mondo popolato da dèi, eroi e mostri, fino alla sua distruzione.

Questa saga epica ritrae ogni tipo di emozione umana con musica e idee straordinariamente intense. L’anello del Nibelungo è sempre un evento speciale del calendario operistico: un’esperienza indimenticabile. La valchiria è la seconda opera del ciclo e presenta diversi brani memorabili, come la scintillante musica dell’Incantesimo del fuoco e l’elettrizzante Cavalcata delle valchirie. Ma tra fuochi d’artificio musicali e mitologia nordica, al centro di quest’opera ci sono le complesse vicende degli indimenticabili personaggi: i gemelli Siegmund e Sieglinde, Wotan e la figlia valchiria Brunnhilde.